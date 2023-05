Udinese-Lazio, Zaccagni e il tabù da sfatare coi friulani. Il dato. Il giocatore in 8 incontri non ha mai segnato alla squadra di Sottil

Come riporta il Corriere dello Sport edizione romana Mattia Zaccagni da quando è andato in doppia cifra non è più riuscito a superare le 10 reti stagionali.

Per tornare a volare, la Lazio ha bisogno del suo vero bomber,iIl suo digiuno in termini di reti è arrivato a sei partite. Ora ad attendere i biancocelesti, domenica 21 maggio alla Dacia Arena ci sarà l’Udinese. L’avversario potrebbe far sbloccare l’attaccante visto che i friulani rappresentano un tabù, infatti in 8 incontri, non ha mai segnato alla squadra di Sottil. Vedremo cos succederà questa domenica.