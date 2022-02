Udinese Lazio in tv e streaming: dove vederla

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Udinese Lazio streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida valida per la 26esima giornata di Serie A

La Lazio affronterà l’Udinese nel match valido per la 26esima giornata di Serie A. I biancocelesti vogliono dare continuità al momento positivo trovato in campionato. La gara si preannuncia comunque insidiosa, viste le tante assenze a Formello e lo stress del doppio impegno.

Il match, in programma allo stadio Olimpico andrà in scena domenica 20 febbraio alle 20.45 e sarà possibile seguirlo in esclusiva sulla piattaforma DAZN.