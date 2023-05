Alla Dacia Arena, il match valido per la 36ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Lazio e Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

La Lazio batte l’Udinese 0-1 grazie ad un rigore di Immobile e avvicina sensibilmente la qualificazione alla prossima Champions League. Ottima prova dei biancocelesti che, soprattutto nella ripresa, legittimano la vittoria con occasioni in serie. Testa alla Cremonese.

Sintesi Udinese Lazio 0-1 MOVIOLA

Si parte!

10′ – Lovric pericoloso in area: palla alta sopra la traversa

15′ – OCCASIONE UDINESE! Casale salva miracolosamente su Beto a botta sicura

20′ – OCCASIONE LAZIO! Zaccagni pesca Immobile in area, Silvestri si supera sul colpo di testa dell’attaccante

29′ – Milinkovic in area spreca tutto

36′ – Udogie dal limite: blocca Provedel senza problemi

38′ – OCCASIONE LAZIO! Luis Alberto sfiora il palo dal limite!

46′ – Termina il primo tempo

45′ – Comincia il secondo tempo

47′ – OCCASIONE PER LA LAZIO! Grande azione di Pedro in area, servizio per Immobile che chiama Silvestri al miracolo

52′ – OCCASIONE PER LA LAZIO! Vecino dal limite sfiora il palo con un bellissimo tiro al volo!

60′ – RIGORE PER LA LAZIO! Masina stende Immobile in area, per Pairetto nessun dubbio. Dal dischetto si presenta Immobile che non sbaglia!

65′ – OCCASIONE PER LA LAZIO! Clamoroso palo di Romagnoli di testa su azione d’angolo

73′ – OCCASIONE PER LA LAZIO! Passaggio illuminante di Luis Alberto per Milinkovic, Silvestri miracoloso sul Sergente!

84′ – Romagnoli mette alto di resta da angolo

85′ – Annullato un gol a Nestorovoski per fuorigioco

90′ – Si entra nel recupero

95′ – FINISCE QUI! Vittoria pesantissima per i biancocelesti, Champions ad un passo!

Migliore in campo Lazio

A conclusione del match

Udinese Lazio 0-1: risultato e tabellino

MARCATORI: IMMOBILE (RIG)

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Pereyra, Arslan (71′ Zeegelaar), Walace, Lovric, Udogie (71′ Nestorovski); Samardzic (87′ Thauvin); Beto (87′ Vivaldo).

A disp.: Padelli, Piana, Zeegelaar, Abankwah, Buta, Thauvin, Nestorovski, De Sousa, Guessand, Centis, Russo, Bassi.

All.: Andrea Sottil

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (75′ Marusic), Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson (46′ Pedro), Immobile, Zaccagni (86′ Basic).

A disp.: Maximiano, Adamonis, Patric, Gila, Radu, Marusic, Bertini, Basic, Pedro, Cancellieri, Gonzalez.

All.: Maurizio Sarri

Arbitro: Luca Pairetto (sez. Nichelino)

AMMONITI: FELIPE ANDERSON, UDOGIE

ESPULSI