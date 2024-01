Udinese-Lazio, Sarri studia i friulani: il dato in casa parla chiaro

Udinese-Lazio sarà il prossimo incontro di Serie A, Maurizio Sarri studia la squadra bianconera con un particolare dato in casa

Il conto alla rovescia è ormai iniziato, tra meno di una settimana la Lazio di Maurizio Sarri scenderà in campo contro l’Udinese, più precisamente domenica 7 gennaio. Ad accogliere i capitolini ci sarà un Bluenergy Stadium fresco della vittoria dei bianconeri contro il Bologna.

A dire il vero però, il successo dei friulani contro la squadra di Motta è stato il primo in campionato tra le proprie mura. L’Udinese (prima del 3-0 confezionato) era difatti l’unica squadra a non aver ancora ottenuto una vittoria in casa.