Udinese-Lazio, la decisione del Giudice Sportivo: il comunicato. Confermata l’unica ammonizione estratta da Pairetto nel corso della partita ai danni di Felipe Anderson

Come di consueto, sul sito ufficiale della Lega, il Giudice Sportivo ha reso note tutte le sanzioni applicate.

Per quanto riguarda la Lazio è stata confermata l’unica ammonizione estratta da Pairetto nel corso della gara contro l’Udinese, ai danni di Felipe Anderson. Per il biancoceleste si tratta del terzo giallo in questo campionato.