Udinese-Lazio, ecco quanti tifosi saranno presenti alla prima sfida dell’anno: il dato. Domani il match al Bluenergy Stadium

La Lazio dopo aver chiuso il 2023 con la vittoria sul Frosinone, sfiderà domani l’Udinese alle 15.00 al Bluenergy Stadium e avrà al suo fianco tantissimi tifosi biancocelesti.

Sono infatti ben 868 i tagliandi staccati per il settore ospiti. Un dato che potrebbe aumentare ancora in queste ore vista la chiusura delle vendite in programma per questa sera.