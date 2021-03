Udinese Lazio, duello in mezzo al campo: Milinkovic sfida De Paul

Nella gara di oggi tra Udinese e Lazio, a centrocampo si assisterà ad un duello molto interessante, quello tra Milinkovic-Savic e De Paul

Manca sempre meno all’inizio della 28esima giornata del campionato di Serie A per la Lazio: i biancocelesti alle 15:00 affronteranno l’Udinese alla Dacia Arena. Una gara molto importante, specialmente per la corsa al quarto posto della squadra di Simone Inzaghi.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, tuttavia, in questa partita non ci sono in palio solo i tre punti, ma anche la vittoria in un particolare duello in mezzo al campo. Sul prato verde, infatti, si affronteranno Sergej Milinkovic-Savic e Rodrigo De Paul, due dei giocatori più decisivi in questo campionato. I due hanno realizzato entrambi 6 gol, mostrando un forte impatto anche per gli assist: il serbo, infatti, ne ha realizzati 7, mentre l’argentino ne ha messi a segno 5. Inoltre, i due sono fondamentali anche per quanto riguarda la creazione di occasioni, i passaggi effettuati e i palloni recuperati. Sarà un gran duello quello tra Milinkovic e De Paul: vedremo chi la spunterà.