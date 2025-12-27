Udinese Lazio, Inler sicuro: «Abbiano piena fiducia in quel giocatore. Sulle ultime polemiche...» - Lazio News 24

Udinese Lazio, ecco le parole di Inler che ha sottolineato la situazione attuale della squadra bianconera

A pochi minuti dal calcio d’inizio di Udinese Lazio, match valido per il campionato di Serie A, è intervenuto ai microfoni di Dazn Gokhan Inler, ex centrocampista bianconero e attuale direttore sportivo del club friulano. Le sue parole hanno offerto uno spaccato interessante sul momento della squadra e sulle aspettative in vista della delicata sfida contro i biancocelesti.

Parlando della situazione legata alla porta in vista di Udinese Lazio, Inler ha chiarito le scelte tecniche dello staff: “Okoye oggi è squalificato, ma abbiamo piena fiducia nei nostri portieri. Stanno lavorando bene, compreso Sava. Il mister ha scelto Padelli per la sua grande esperienza: è un leader e può dare sicurezza alla squadra”. Una decisione ponderata, dunque, per affrontare una gara impegnativa contro un avversario di alto livello.

Inler ha poi sottolineato il lavoro svolto durante la settimana: “Ci siamo allenati duramente. Sappiamo che ci aspetta una partita contro una grande squadra come la Lazio. Dopo la sconfitta con la Fiorentina vogliamo dimostrare carattere e avere una reazione importante”. La sfida Udinese Lazio rappresenta quindi un banco di prova fondamentale per misurare la capacità di risposta del gruppo.

Spazio anche al tema del ritiro, spesso oggetto di interpretazioni contrastanti: “La parola ritiro è grossa, non è una punizione. Serve per stare più vicini, per fare grandi cose insieme. Lo abbiamo già fatto prima della gara con il Napoli: i ragazzi hanno bisogno di condividere tempo e responsabilità”.

Infine, Inler ha ribadito gli obiettivi stagionali in vista di Udinese Lazio e del prosieguo del campionato: “Il primo obiettivo è la salvezza. Poi vogliamo guardare sempre più avanti, ma serve concentrazione in ogni partita”. Un messaggio chiaro, che evidenzia l’importanza di ogni singolo match, a partire proprio dalla sfida contro la Lazio.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA LAZIO