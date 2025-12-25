Avversari
Udinese Lazio, ecco quando parla il tecnico bianconero prima della sfida contro i biancocelesti
Udinese Lazio, fissata la conferenza di Kosta Runjaic prima della sfida ai biancocelesti. Tutti i dettagli
Il tecnico dell’Udinese Runjaic sarà in conferenza stampa venerdì alle 10.30 Il tecnico presenterà la sfida tra Udinese e Lazio.
Mister Kosta Runjaic parlerà in conferenza stampa venerdì alle 10.30, nella sala stampa del Bluenergy Stadium, per presentare la sfida tra Udinese e Lazio. Per i giornalisti sarà disponibile l’ingresso Uffici dello stadio, come di consueto in occasione degli appuntamenti pre‑gara.
L’incontro con i media sarà trasmesso in diretta su TV 12, permettendo anche ai tifosi di seguire le parole dell’allenatore bianconero in vista del match.
