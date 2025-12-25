 Udinese Lazio, ecco quando parla il tecnico bianconero prima della sfida contro i biancocelesti
Connect with us

Avversari

Udinese Lazio, ecco quando parla il tecnico bianconero prima della sfida contro i biancocelesti

Published

2 ore ago

on

By

Runjaic
Runjaic

Udinese Lazio, fissata la conferenza di Kosta Runjaic prima della sfida ai biancocelesti. Tutti i dettagli

Il tecnico dell’Udinese Runjaic sarà in conferenza stampa venerdì alle 10.30 Il tecnico presenterà la sfida tra Udinese e Lazio.

Mister Kosta Runjaic parlerà in conferenza stampa venerdì alle 10.30, nella sala stampa del Bluenergy Stadium, per presentare la sfida tra Udinese e Lazio. Per i giornalisti sarà disponibile l’ingresso Uffici dello stadio, come di consueto in occasione degli appuntamenti pre‑gara.

L’incontro con i media sarà trasmesso in diretta su TV 12, permettendo anche ai tifosi di seguire le parole dell’allenatore bianconero in vista del match.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.