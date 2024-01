Udinese-Lazio, Cioffi senza un titolare ma con un ritorno in attacco: le ultime

Udinese-Lazio, i friulani devono fare a meno di un titolare: Cioffi sorride per un rientro in attacco. Le ultime

Il 7 gennaio si avvicina, e alle ore 15 ci si prepara a dare il via alla sfida tra Udinese e Lazio. Entrambe le squadre sono alle prese con degli infortuni che limitano le scelte a disposizione sia di Cioffi che di Sarri. Il tecnico dei friulani si affaccia alla gara con una buona e una cattiva notizia.

Come riportato da Fantacalcio.it, i bianconeri dovranno fare ancora a meno di Zemura. Lo stesso vale per Brenner che, a differenza del compagno, è tornato ad allenarsi in gruppo, e punta la sfida con il Milan del 20 gennaio per il ritorno in campo. Per la partita con i biancocelesti dovrebbe, dunque, essere confermata la formazione che ha vinto col Bologna.