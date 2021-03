Udinese Lazio, bianconeri a lavoro per preparare la sfida FOTO

L’Udinese di mister Gotti si è allenata questa mattina in vista della sfida di domenica pomeriggio contro la Lazio

Giornata di allenamenti in casa Udinese. Mentre la Lazio è rimasta bloccata questa mattina a Monaco causa maltempo, i bianconeri agli ordini di mister Gotti non hanno perso tempo e continuano la preparazione in vista della sfida di campionato di domenica. Personalizzato per Samir.

Questo il report apparso sul sito ufficiale dell’Udinese: «Bianconeri in campo al mattino per una seduta di allenamento caratterizzata da esercitazioni tecnico tattiche e lavoro sul possesso. Domani la squadra lavorerà ancora al mattino in vista del match contro la Lazio. Programma personalizzato sul campo per Samir».