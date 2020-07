Udinese, Gotti ne chiama 23

Il tecnico dell’Udinese Gotti ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida di questa sera alla Lazio di Simone Inzaghi. Out Mandragora, che ha terminato anzitempo la stagione. Tanti giovani presenti in lista.

L’allenatore dell’Udinese Gotti ha chiamato 23 calciatori per la sfida delicata contro la Lazio in programma questa sera alla Dacia Arena alle ore 21.45. Il test per i padroni di casa sarà importantissimo, ecco quindi che l’affaticato Jajalo stringerà i denti. Fuori causa Mandragora, che rientrerà il prossimo anno. Ecco l’elenco completo.

PORTIERI: 1 Musso; 88 Nicolas; 27 Perisan;

DIFENSORI: 3 Samir; 5 Ekong; 17 Nuytinck; 18 Ter Avest; 19 Stryger Larsen; 50 Becao; 63 Mazzolo; 77 Zeegelaar; 87 De Maio;

CENTROCAMPISTI: 6 Fofana; 8 Jajalo; 10 De Paul; 11 Walace; 12 Sema; 61 Ballarini; 64 Palumbo;

ATTACCANTI: 7 Okaka; 15 Lasagna; 30 Nestorovski; 91 Teodorczyk.