Udinese, giornata di riposo. Domani la ripresa per preparare la sfida con la Lazio.

Giornata di riposo, dalle parti del Bruseschi. Il mister Luca Gotti ha sciolto le righe per la giornata di oggi, l’Udinese si ritroverà domani mattina alle ore 11.

Ieri, i giocatori impiegati a Genova sono rimasti in palestra per un lavoro di scarico, mentre gli altri si sono concentrati su possesso palla e finalizzazione. Tornato a pieno regime Rodrigo Becao, assente contro la Sampdoria per squalifica.