Udinese, Deulofeu: «Delusi per la sconfitta, ora pensiamo alla Lazio»

L’attaccante dell’Udinese Deulofeu si è detto deluso per la sconfitta col Verona ma pensa già all’impegno contro la Lazio

Gerard Deulofeu, attaccante dell’Udinese, ai microfoni di Udinese Tv ha parlato dopo la sconfitta contro il Verona pensando già alla partita contro la Lazio di settimana prossima.

LE PAROLE – «Arrivavamo dalla vittoria contro il Torino e l’atteggiamento dal primo minuto doveva essere diverso. Subire un gol subito può succedere a tutti e, a mio avviso, abbiamo reagito bene. Io personalmente mi sentivo bene in campo e sentivo che la squadra poteva creare. Dobbiamo riconoscere che abbiamo sbagliato tanto in attacco ma abbiamo anche creato tano. Mi fa rabbia il non aver segnato, però bisogna guardare avanti. Sono un po’ triste perché non ho segnato ma sono tranquillo perché stiamo creato occasioni. Perdere una partita è una delusione però dobbiamo continuare per la nostra strada».