Twente Lazio, il match valido per la terza giornata di Europa League andrà in scena stasera alle 21

La Lazio di Baroni vola a Enschede per affrontare il Twente di Oosting. Il match dei capitolini, valido per la terza giornata di Europa League, andrà in scena stasera alle ore 21.

Sarà trasmesso in esclusiva da Sky Sport. Inoltre si potrà assistere alla gara anche in streaming su NOW e Sky Go.