Twente Lazio, quanti cambi per Baroni: la probabile formazione in Europa League

Twente Lazio, Baroni pronto a stravolgere nuovamente l’undici titolare in vista del match di Europa League contro gli olandesi

Giovedì 24 ottobre alle ore 21:00 andrà in scena il match di Europa League tra Twente e Lazio. Per l’occasione, mister Baroni ha in mente di stravolgere nuovamente l’undici titolare. Come riportato da Il Messaggero, infatti, Tavares e Guendouzi rimarranno a riposo.

Il primo è uscito con i crampi dall’Allianz Stadium, mentre il francese è ancora alle prese con il dolore al mignolo del piede destro. Sulle fasce ancora out Lazzari e, dunque, dovrebbero partire dall’inizio Marusic e Pellegrini.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Rovella; Tchaouna, Dele-Bashiru, Pedro; Dia. All.: Baroni.