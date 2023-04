Tuttosport choc su Lazio-Juve: «Clima sfavorevole ai bianconeri, spinta clamorosa di Milinkovic». Così il quotidiano dopo il match dell’Olimpico

Tuttosport questa mattina parla di un clima sfavorevole alla Juventus, percepito anche anche in campo. Secondo il quotidiano torinese il gol realizzato da Milinkovic in Lazio-Juve era clamorosamente da annullare.

Questa una sintesi dell’editoriale del direttore Guido Vaciago: Perché la curva della Juve viene chiusa e quella della Lazio no? Perché viene convalidato il gol di Milinkovic dopo la clamorosa spinta su Alex Sandro? Perché è l’unica squadra punita, con quindici punti, per le plusvalenze? I l gol irregolare di Milinkovic Savic è clamoroso, ma non necessariamente decisivo nel complesso di una partita che la Juventus aveva raddrizzato dopo pochi minuti, grazie a una reazione di rabbia. Non si può ridurre l’analisi di Lazio-Juventus al fatto che uno dei due gol della squadra di Sarri era da annullare, perché significherebbe ignorare la leggerezza dell’approccio juventino alla gara. Non è detto che piacciano, ai tifosi, perché non è detto che la Juventus sia innocente, come non è detto che sia colpevole. Per ora c’è chi ha ammesso, con il sorriso sulle labbra, di odiarla, la Juventus. E in fondo anche quella può essere una risposta.