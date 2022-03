Turchia Italia: non un match inutile, ma il primo mattone della ricostruzione

Turchia Italia non sarà ciò che ci aspettavamo da questo martedì ma guai a considerarla una partita inutile: parte la ricostruzione

Tutto sommato, Turchia Italia è esattamente la partita che una sessantina di milioni di italiani speravano di vedere stasera. Certo non come finalina di (pseudo)consolazione ma come spareggio decisivo per accedere ai Mondiali in Qatar che invece sarà affare tra il Portogallo di Cristiano Ronaldo e, ahinoi, la Macedonia del Nord.

