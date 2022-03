Turchia Italia 2-3, gli azzurri si rialzano grazie a Raspadori

Dopo la cocente eliminazione dal Mondiale, l’Italia si rialza grazie alla doppietta di Raspadori contro la Turchia

Dopo l’amara eliminazione per mano della Macedonia del Nord, l’Italia riparte da una vittoria a Konya contro la Turchia.

La formazione di Mancini si impone per 3-2 in una gara divertente. Partono meglio i padroni di casa che passano in vantaggio con Under dopo 5’ grazie ad una papera di Donnarumma. L’Italia risponde guadagnando a poco a poco metri e in 4’, tra il 35’ e il 39’, segna due volte con Cristante e Raspadori. Nella ripresa gli Azzurri controllano e allungano ancora con Raspadori ma nel finale Dursun accorcia e Donnarumma salva il risultato.