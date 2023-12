Turati su Provedel: «E’ un portiere che può fare il grande salto ma non è l’italiano più forte»

Turati, il portiere del Frosinone ha parlato del giocatore biancoceleste e a riguardo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni

In un intervista rilasciata a Goalkeepermania Turati ha analizzato i portieri italiani di serie A e ha espresso il suo parere anche su Provedel

PAROLE – «Il portiere italiano che mi piace di più è Di Gregorio. Lui è incredibile, fa cose fuori di testa. E non lo dico solo perché è mio amico. Ci sono sicuramente portieri più pronti per fare il salto come Vicario o come Provedel che gioca nella Lazio. Al livello di continuità e qualità, Di Gregorio è stato il migliore»