Tudor: «Verona in Europa? Sono cose da giornalisti»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Igor Tudor ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro la Roma: le dichiarazioni del tecnico del Verona

L’Hellas Verona brilla all’Olimpico, poi non va oltre il 2-2 contro la Roma. Ci sono spiragli per sognare l’Europa a Verona? Questa la risposta di Igor Tudor a Dazn:

«Queste cose, programmazione, idee, classifiche sono robe da opinionisti, giornalisti. Io, da allenatore, non posso parlarne perché non ci darebbe nulla. Io devo pensare solo al lavoro, non è che se dici un obiettivo poi si raggiunge così. Gli obiettivi sono una conseguenza del lavoro e lo dico sempre ai calciatori».