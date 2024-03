Tudor corregge Sarri: a Formello l’ha fatto veramente! Clamorosa novità

Igor Tudor ha introdotto da subito un’importante novità correggendo Maurizio Sarri: cambia l’orario di arrivo a Formello

Importante novità introdotta da Igor Tudor dal momento del suo arrivo sulla panchina della Lazio al posto del dimissionario Sarri. Il tecnico croato, come riferito dal Corriere dello Sport, ha subito cambiato un aspetto della precedente gestione, ovvero quello dell’ora di arrivo a Formello.

Non più mezzora prima come richiesto dal toscano ma un’ora prima, tempo utile per massaggi e fisioterapia. A Formello vige già l’inflessibile disciplina croata.