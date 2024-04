Tudor a Dazn: «Spero in una partita senza polemiche. Ecco perchè ho scelto Kamada e Immobile»

Igor Tudor, allenatore della Lazio, ha parlato così ai microfoni di Dazn prima del derby contro la Roma: le dichiarazioni

PAROLE – «Abbiamo lavorato su tutto quello che era possibile in questo poco tempo. I concetti e sulla testa. Una gara bella da giocare come tutte, da una parte e dall’altra no. Spero esca una bella gara senza polemiche. Kamada? Gioca, ha doti giuste e forte. Dove gioca vedremo. Immobile? Non è nessuno al posto di nessuno, gioca Ciro dall’inizio e basta. Sono cinque cambi e saranno tutti importanti oggi»