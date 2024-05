Tudor a LSC: «Vincere non sarebbe stato giusto. Sapevamo che su Djuric...»

Igor Tudor, allenatore della Lazio, ha parlato ai canali ufficiali del club biancoceleste dopo il 2-2 contro il Monza

LE PAROLE – «Siamo andati due volte avanti e non è bastato, ma oggi vincere non sarebbe stato giusto. Dovevamo fare meglio nelle due fasi, ma siamo anche stati penalizzati dalle ammonizioni. Adesso in settimana faremo una bella analisi. Speriamo che Immobile e Vecino diano tutto, per noi sono importanti. Speriamo di fare meglio nelle partite che mancano Abbiamo subito un cross su Djuric che sapevamo loro sarebbero andati a cercare. Non so cosa ci manca sulle palle alte, ma non siamo sicuramente ben strautturati. Quando finirà la stagione vedremo cosa fare. Europa? Il mio unico obiettivo oggi è finire al meglio».