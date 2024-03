Tudor Lazio, il tecnico ha le idee chiare: è dagli allenamenti che parte la rivoluzione della squadra. I dettagli sulle nuove sedute del gruppo

Igor Tudor ha le idee chiare sul lavoro da far svolgere alla sua Lazio in allenamento per ottenere dei risultati. Sessioni ad alta intensità, ritmi sostenuti, a cui si sono aggiunte sedute di tattica per impostare la nuova squadra.

Tudor vuole costruire una squadra a tutto campo, pronta a prendere l’avversario dal primo all’ultimo minuto, senza mai demordere. Come riporta il Corriere dello Sport, sono cambiati anche gli orari dell’allenamento. Sotto la guida di Sarri iniziavano mezz’ora prima, almeno per questa settimana. In effetti con il Comandante si guadagnava tempo per eventuali terapie, colloqui e sedute video, quest’ultime ancora non utilizzate dal nuovo allenatore che, per il momento, sta facendo parlare il campo.