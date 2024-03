Tudor cerca casa a Roma: incrocio con Sarri, ecco cosa può succedere. I dettagli

Igor Tudor sta cercando casa a Roma: in questi giorni gli è stata offerta la villa all’Olgiata che era di Sarri. Tutti i dettagli

Come riportato dal Corriere dello Sport, Igor Tudor, che in questi primi giorni da allenatore della Lazio sta alloggiando a Formello, è alla ricerca di una casa nella Capitale. Negli ultimi giorni gli è stata offerta la villa all’Olgiata che per due anni e mezzo ha ospitato Maurizio Sarri.

La decisione finale verrà presa dal tecnico insieme alla sua famiglia in arrivo nella Capitale nei prossimi giorni. Futuro e passato potrebbero dunque incrociarsi.