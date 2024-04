Tudor Lazio, Lotito gli assegna due obiettivi da qui a fine stagione: ecco quali

Tudor-Lazio, il tecnico ha due obiettivi da qui fino al termine della stagione: glieli ha fissati Claudio Lotito

Come riporta Il Messaggero, dopo la sconfitta nel derby di ieri pomeriggio contro la Roma, gara che ha complicato in maniera quasi definitiva i sogni europei della Lazio, Claudio Lotito ha assegnato ad Igor Tudor due obiettivi da qui a fine stagione.

Il primo è quello di cercare la clamorosa rimonta nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juve dopo il 2-0 per i bianconeri dell’andata; l’altro valutare al meglio tutti i componenti della rosa per decidere come muoversi sul mercato.