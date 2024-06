Tudor Lazio, è braccio di FERRO con Lotito: cosa sta succedendo tra l’allenatore croato ed il presidente biancoceleste

Sono ore di stallo in casa Lazio per quanto riguarda il rapporto tra Tudor e Lotito, mai stato così in bilico. Il tecnico croato, dopo il rammarico per l’addio di Kamada, ha chiesto una vera e propria rivoluzione della rosa.

D’altro canto, il presidente biancoceleste non ha i mezzi e né l’intenzione di sacrificare la maggior parte dei giocatori. Infatti, Tudor ha chiesto la cessione anche di alcuni acquisti della scorsa estate, tra i quali ci sono Rovella, Guendouzi e Isaksen. Giocatori, però, sui quali la Lazio punta molto. In questo momento Lotito non vuole esonerare l’allenatore, il quale, invece, ha un contratto e non vuole rinunciarci.