Tudor Lazio, l’arrivo del tecnico ha rimesso in discussione l’intero organico: le incognite per la prossima stagione. La situazione

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’arrivo di Tudor alla Lazio, ha inevitabilmente rimesso in discussione l’intero organico. Al di là delle scadenze contrattuali. Potrebbero tornare in bilico persino Luis Alberto e Romagnoli se scopriranno di non essere funzionali al nuovo progetto. Magari tornerà utile Kamada, un oggetto misterioso sino a pochi giorni fa. Il giapponese non ha ancora preso impegni con nessuno, può esercitare o meno un’opzione (a suo favore) di rinnovo.

Il nuovo allenatore lo sta rilanciando. Lotito confida in una conferma a sorpresa. Pedro sembrerebbe destinato a tornare in Spagna a luglio. Zaccagni, in scadenza 2025, è un caso da

affrontare in fretta e prima che il mercato lo porti via. E rimane incerto anche il futuro di Immobile che avrebbe un contratto fino al 2026.