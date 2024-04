Tudor Lazio, due giocatori sotto esame del tecnico: devono sudarsi il posto

Tudor Lazio, ora due giocatori biancocelesti sono sotto esame da parte del tecnico croato: devono sgomitare per un posto

Come spiega il Corriere dello Sport, in casa Lazio non sarà facile per Cataldi e Rovella trovare un posto nell’undici titolare di Tudor, che fino ad ora ha sempre preferito giocatori più di gamba come Guendouzi e Vecino.

Quelle sono le qualità su cui punta il tecnico croato, anche se l’ex Monza ha giocato già nel 3-4-2-1 proprio nella sua esperienza in terra brianzola e per lui potrebbe essere più semplice avere qualche chance. Entrambi, però, dovranno sgomitare per guadagnarsi un posto.