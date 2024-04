Tudor Lazio, Fabiani svela: «Scelta programmata, ecco perchè puntare su di lui»

Tudor Lazio, il ds Angelo Fabiani spiega i motivi dietro la scelta del tecnico croato per sostituire il dimissionario Sarri

Ai microfoni di LSR, Angelo Fabiani ha spiegato così la scelta di Igor Tudor come allenatore della Lazio.

TUDOR – «Si è andati subito verso una soluzione che ci dava la possibilità, anzitempo, di iniziare un programma tecnico. Ogni allenatore ha la sua caratteristiche, il suo modo di giocare. Tudor è stata una scelta programmata. Infortunati? Ce la portiamo dietro da inizio anno, non è dipeso da una cattiva gestione dello staff tecnico, la stragrande maggioranza di questi infortuni sono traumi. Zaccagni la caviglia, Provedel la caviglia. Sono tutti infortuni traumatici, eccezion fatta per qualche affaticamento. Le fatiche si fanno anche sentire (…) Stagione? Potevamo fare meglio, a inizio campionato non c’è la Champions, e noi molte gare le abbiamo sbagliate lì. Con 10/11 della squadra che l’anno scorso aveva ottenuto il secondo posto. Non tutte le cose vengono per caso, probabilmente c’è sempre una ragione. E qualcosa sta emergendo. Io non sto qui per soldi, non prendo 500, 400, un milione. Sono qui per spirito e per dare un servizio e se mi accorgo che qualcuno vuole fare il paraculo sulle spalle della Lazio, penso che gli dica molto molto male».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA DI FABIANI