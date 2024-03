Tudor, altro esordio da ricordare: la statistica dell’allenatore della Lazio. È imbattuto sia in Serie A che in Ligue 1

Igor Tudor ha vissuto un esordio da favola nel match di ieri, vinto contro la Juventus con un gol di Marusic nel recupero. Ma non è il primo esordio vincente dell’allenatore della Lazio. Infatti, il croato non ha mai sbagliato l’appuntamento con la prima partita sulla panchina di una nuova squadra.

In Serie A ha vinto all’esordio con il Verona e ha pareggiato quello con l’Udinese, rispettivamente per 3-2 contro la Roma e per 3-3 contro il Benevento. In Ligue 1, invece, Tudor ha vinto con il Marsiglia la prima di campionato per 4-1 contro lo Stade Reims.