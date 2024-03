Tudor Lazio, Criscitiello a sorpresa: «Lui non può essere il futuro del club». Poi bacchetta Lotito

Tudor-Lazio, Michele Criscitiello, noto giornalista, ha criticato la scelta di Lotito di affidare al croato il post-Sarri: le dichiarazioni

Dalle colonne di Sportitalia, Michele Criscitiello ha dichiarato:

PAROLE – «La Lazio paga l’assenza di un Presidente giustamente distratto da business e politica. Sarri, a Formello, Lotito lo avrà visto 3-4 volte in un anno. Non era un male ma quando non si vede o non si sente la voce del proprietario, i calciatori pensano di essere i nuovi capi dell’azienda. Invece non è così. Aver perso Sarri è stato un brutto colpo per il futuro del club. Lotito ha perso prima Tare e poi l’allenatore. Ora deve fare una rivoluzione importante ma non può credere che Tudor sia il futuro. D’accordo i contratti, va bene i progetti ma Tudor non è l’allenatore ideale per la Lazio del futuro. Il tecnico non si discute ma la Lazio, negli ultimi anni, si era abituata molto bene e solo 12 mesi fa era seconda in classifica. Lotito fa bene ad occuparsi dei suoi interessi e di politica ma la Lazio va seguita quotidianamente per evitare casi come quello di Sarri dove chi ne esce maggiormente sconfitto è proprio “il Senatur».