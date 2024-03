Tudor Lazio, il tecnico sicuro: «Non esiste il momento più importante della carriera. Ora voglio solo una cosa». Le dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus, Igor Tudor ha rivelato cosa vuole dalla squadra. Queste le parole dell’allenatore della Lazio:

PAROLE – «Se in cinque allenamenti uno trasmette la mentalità vincente è un mago. Non esiste che è il momento più importante o cruciale. C’è una partita da preparare al meglio e provare a vincere. Sono sempre esagerazioni queste, roba che non mi appartiene. Oggi voglio caricare la squadra, facendole fare le cose giuste. Dobbiamo essere giusti in partita».