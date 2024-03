Tudor Lazio, Agostinelli rivela: «Assomiglia a questi due tecnici. Ecco cosa deve fare»

Tudor-Lazio, Andrea Agostinelli, ex calciatore, ha commentato l’arrivo del tecnico croato sulla panchina biancoceleste

Intervenuto a TMW Radio, Andrea Agostinelli ha commentato l’arrivo di Tudor sulla panchina della Lazio:

PAROLE – «Tudor deve entrare facendo capire com’è fatto. Io lo conosco solo da ex calciatore e da allenatore l’ho visto molto caratteriale. Per il gioco è simile a Gasperini e Juric. Non so se da questa stagione o dalla prossima penso si metterà a tre. Da Sarri lui è completamente differente. Non so se cambierà da subito o dal prossimo anno».