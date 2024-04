Tudor elogia De Rossi: «Uno con valori giusti. Nella sua Roma ho notato subito una cosa»

Igor Tudor, in conferenza stampa, ha elogiato il collega e attuale allenatore della Roma Daniele De Rossi. Le parole

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del derby tra Roma e Lazio, Igor Tudor ha speso queste parole per Daniele De Rossi:

COSA PENSA DI DE ROSSI – «Ho visto ora le gare, è una Roma interessante, diversa da quella prima, con un’idea giusta per i giocatori che ci sono. Ha qualità nel gioco. De Rossi ha fatto un buon lavoro, lo devo ammettere. Sarà molto difficile. Una gara, la prevedo, con due squadre che hanno le loro caratteristiche in certi aspetti simili. Due squadre che vogliono avere il pallone, già è una cosa bella. Spero che la gente si diverta, ma anche che vinciamo noi. Lo conosco da giocatore, mi è sempre piaciuto il modo di fare. Ha dei valori. Non lo conosco bene, ma da fuori ha valori giusti. Ha iniziato ora la sua carriera ed è un buon inizio se posso dire».

