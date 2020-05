Lazio, Troglio: «Mi ha sorpreso quest’anno. Il mio preferito è Correa»

L’ex centrocampista della Lazio ha parlato della stagione dei biancocelesti ai microfoni di TuttomercatoWeb.com

Ancora risuona nella pancia dell’Olimpico il coro dedicato a Pedro Troglio e a quando, insieme a Ruben Sosa ed Amarildo, portava in alto l’aquila della Lazio.

L’ex centrocampista biancoceleste ha spiegato il suo pensiero riguardo la stagione attuale della squadra di Inzaghi a TuttomercatoWeb.com: «L’equilibrio che c’è quest’anno mi ha colpito. Gli anni scorsi c’era una superiorità evidente della Juve, adesso vedo che con i bianconeri ci sono la Lazio e l’Inter che potranno lottare fino alla fine. La Lazio mi ha sorpreso perché è una squadra che ha appreso i concetti del suo allenatore, gioca in quaranta metri, ha grinta, velocità, fa un bel pressing e può certamente vincere lo scudetto. Correa mi piace molto: argentino come me che nei biancazzurri sta facendo davvero bene. Ha giocato nell’Estudiantes e ora sta facendo vedere tutte le sue qualità, mi piace la sua abilità nel saltare l’uomo».

RICORDI – «I derby giocati con la maglia biancoceleste e l’atmosfera che si respira per quelle partite. Ricordo che un derby lo disputammo allo stadio Flaminio perchè erano in corso i lavori per i Mondiali del ’90. Ma poi lo giocai anche all’Olimpico. Mi dispiace non aver vinto però ho giocato in anni in cui con la Lazio, il Verona e l’Ascoli non era facile vincere qualcosa. Il traguardo era qualificarsi per una coppa e ci sono riuscito alla Lazio e a Verona. Non ho avuto la possibilità di giocare nel Napoli o nel Milan che erano le più forti in quel momento».