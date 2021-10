Trezeguet esalta Immobile: «Si allenava con me, è migliorato tantissimo»

David Trezeguet ha elogiato Ciro Immobile per la crescita e la costanza di rendimento avuta negli ultimi anni

David Trezeguet, storico ex attaccante della Juventus, intervistato dalla Gazzetta dello Sport ha speso delle bellissime parole per il bomber della Lazio Ciro Immobile. Il francese ne ha esaltato la crescita impetuosa e la costanza di rendimento degli ultimi strepitosi anni. Un attestato di stima importante per King Ciro:

«Quando era un ragazzo delle giovanili della Juve, si allenava con noi. È strepitoso quanto sia migliorato».