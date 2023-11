Trevisani punge Mourinho post derby: «Quelli della Roma lì per lui o per… »

Una settimana dopo il derby con la Lazio Riccardo Trevisani punge Mourinho e chi dice che i giocatori della Roma sia solo lì per merito suo

I giocatori della Roma vanno nella Capitale solo perché c’è Mourinho? Questa è la domanda a cui il noto telecronista Riccardo Trevisani ha tentato di rispondere a Cronache di Spogliatoio. Ecco le sue parole alcuni dopo il derby con la Lazio.

IL COMMENTO – «Questo è un grande motto dei suoi difensori, ma gli faccio una domanda: dove gioca Matic? Nel Rennes? Perché non gliene poteva fregare di meno che lo allenava Mourinho. Voleva i soldi e la Roma non poteva darglieli. La Roma gli aveva offerto un anno di contratto, in Francia uno da tre e di Mourinho non gliene è fregato niente! Gli ha detto: ‘Ciao Mourinho, grazie, grazie, grande, mitico vai José! Nove milioni contro tre, tanti saluti’. Quindi la Roma ha preso Lukaku e Dybala perché li paga la famiglia Friedkin e poi anche perché Mourinho è l’allenatore. I giocatori hanno quindici anni di carriera e gli frega dei soldi, non di chi li allena! Matic ha avuto Mourinho prima e dopo, ma quando sono arrivati i soldi lo ha salutato».