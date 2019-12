Marco Sfanò, capitano del Trastevere, ha parlato di Balotelli e della propria squadra del cuore: la Lazio

Marco Sfanò, capitano del Trastevere, nella giornata di ieri ha affrontato in amichevole il Brescia da cui la propria quadra ha ricevuto una sonora sconfitta. Ecco le parole del ragazzo che, tra l’altro, è un grande tifoso della Lazio:

«Balotelli è un fenomeno, non l’ha mostrato di certo qui. Gli auguro il meglio, di salvare il Brescia e segnare tanti gol in campionato. Ma non subito, spero che non faccia male alla mia Lazio!», questo quanto detto da Sfanò, come riportato dalla consueta rassegna stampa di Radiosei.