Traorè-Lazio, interesse reale! Ma Lotito non può prenderlo in questa stagione. Il motivo della decisione del patron

Secondo quanto riporta Il Messaggero, l’ex Sassuolo Traorè sarebbe un profilo interessante per il club capitolino, ma non ci sono stati sondaggi anche perché per questa stagione la Lazio non potrà acquistare altri calciatori extracomunitari, visto che i due slot disponibili sono stati occupati in estate da Kamada e Castellanos. Le possibili trattative sono rinviate alla prossima stagione.