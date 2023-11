Tragedia Giulia Cecchettin, l’iniziativa del calcio contro la violenza sulle donne

Tragedia Giulia Cecchettin, il mondo del calcio per commemorare le vittime di violenza avvia un importante iniziativa per il weekend

La tragedia di questi giorni di Giulia Cecchettin morta per colpa del suo ex fidanzato, ha sconvolto l’Italia e anche il mondo del calcio. In occasione del weekend di campionato che prenderà il via domani, la Lega nel nome di Gravina ha avviato un importante iniziativa ossia su tutti i campi anziche un minuto di silenzio, ci sarà di applausi per far più rumore possibile perchè il silenzio non è più accettabile.