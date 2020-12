Tour de force Lazio, a gennaio si gioca ancora in infrasettimanale

Il tour de force di gennaio non prevede impegni europei

Il tour de force di gennaio dopo le vacanze natalizie prevederà ritmi serrati, ma non appuntamenti in Champions League. Si giocherà comunque anche in mezzo alla settimana, è il calcio ai tempi del Covid, con impegni ravvicinati e senza la possibilità di avere l’intera settimana per la preparazione della partita. Si parte a Genova col Genoa domenica 3 gennaio 2021, poi all’Olimpico arriva la Viola nel giorno della ‘Befana’, Parma-Lazio il 10 gennaio, 5 giorni prima del derby della Capitale. Giovedì 21 si gioca Lazio-Parma valida per gli ottavi di Coppa Italia, il 24 in programma c’è Lazio-Sassuolo. Gennaio si chiude il 31, a Bergamo con l’Atalanta. Sette partite in 28 giorni, una media di una partita ogni quattro giorni.