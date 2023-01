Guai per Totti, nel mirino dell’antiriciclaggio. Dopo la separazione da Ilary Blasi il pupone rischia di dover tornare in tribunale stavolta per motivi differenti

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’ex capitano giallorosso, Francesco Totti rischierebbe di tornare in tribunale, ma stavolta non per la separazione dall’ex moglie Ilary Blasi. Dai controlli effettuati dall’istituto di credito in cui Totti ha depositato i suoi risparmi sarebbero emersi investimenti importanti nelle scommesse. Il nome dell’ex giocatore entrerebbe in gioco nel giugno del 2020. Dall’esame di due conti, uno cointestato con la Blasi e uno con Manuel Zubiria Furest, ex team manager della Roma.

Ma i movimenti sospetti, finiti nel mirino dell’Antiriciclaggio, riguardano anche operazioni in entrata, come quella da 201mila euro eseguito da un albergo di Las Vegas con annessa casa da gioco, oppure, come pure quello dei prelievi in contanti e dei bonifici a favore del fratello Riccardo.