Totti replica a Ilary Blasi: «Io ludopatico? Lei con Unica è diventata più ricca di me»

Totti, l’ex capitano della Roma replica tramite i suoi legali alle accuse dei giorni scorsi della sua ex moglie Ilary

Continua la guerra coniugale tra Ilary Blasi e Francesco Totti, i quali il 31 Maggio avranno un ennesima sentenza per sancire definitivamente il loro matrimonio. A far discutere in queste ore sono state le recenti dichiarazioni della conduttrice la quale accusa l’ex marito di essere ludopatico e che ciò l avrebbe anche portato a lasciar sola una volta la figlia Isobel.

La replica dell’ex capitano della Roma non si è fatta attendere, e attraverso i suoi legali risponde cosi: «Lei è più ricca di me. Lasciare Isabel da sola? Avrei una denuncia per abbandono di minore»