Totti, Ilary Blasi presenta una nuova denuncia contro l’ex marito: ecco il motivo

Ilary Blasi presenta una nuova denuncia contro l’ex marito Francesco Totti: l’accusa è di aver lasciato la figlia di 8 anni sola in casa

Ilary Blasi ha presentato una denuncia nei confronti del suo ex marito Francesco Totti. La procura ha aperto un fascicolo d’indagine nei confronti dell’ex capitano della Roma con l’ipotesi di reato di abbandono di minore.

La ex moglie infatti lo avrebbe avrebbe chiamato il 112 in seguito ad una telefonata della figlia Isabel, 8 anni, che le avrebbe riferito di essere rimasta in casa da sola mentre il padre era uscito. I legali dell’ex giallorosso hanno risposto che quando gli agenti della stazione di Ponte Milvio si sono presentati, in casa con l’ultimogenita di casa Totti c’era una baby sitter, incaricata di badare alla bambina.