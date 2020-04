Tottenham, Son arruolato nei marines della Corea del Sud

Tottenham, l’attaccante Son p stato arruolato per un mese nei marines della Corea del Sud: ecco il motivo

Calciatori o no la Corea del Sud non fa sconti a nessuno. Lo sa bene Son Heung-min attaccante del Tottenham che a causa dello stop alla Premier dovrà sottoporsi all’addestramento militare in un campo dei Marines.

A riportalo è l’Ansa: nel paese infatti c’è l’obbligo di leva per due anni al fine di formare un esercito di 600 mila soldati pronti a fronteggiare un’eventuale guerra con la Corea del Nord. Son era stato “escluso” dall’obbligo dopo aver vinto la medaglia d’oro ai Giochi Asiatici del 2018. Ora con il campionato inglese fermo dovrà necessariamente adempire al suo compito.