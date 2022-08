Tosatti sicuro: «Io mi terrei stretto Luis Alberto»

Daniele Tosatti ha parlato di Luis Alberto e del suo futuro ai microfoni di Lazio Style Radio. Le sue dichiarazioni

Daniele Tosatti, figlio del giornalista Rai Giorgio, ha parlato così di Luis Alberto ai microfoni di Lazio Style Radio.

«C’è tanta curiosità su Lazio-Bologna: vedremo ballottaggi in difesa ma ci sarà una sana competizione per i 4 posti. L’interrogativo maggiore sarà sulla mediana di centrocampo. Vedremo chi la spunterà tra Cataldi e Marcos Antonio e tra Luis Alberto e Basic. Credo si vedrà il tridente classico con Pedro, Zaccagni e Immobile. In porta prevedo Maximiano. Il discorso della cessione di Luis Alberto viene da una sua richiesta, non da una questione tecnica, perchè è stato impegnato tanto da Sarri. Io me lo terrei stretto, forse a qualcuno dà fastidio che la Lazio possa comprare senza vendere i suoi gioielli. Mi sembra riduttivo dire che non possa convivere con Marcos Antonio»