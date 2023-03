Torneo Amici dei Bambini, tra i premiati anche Lotito

Domani, mercoledì 29 marzo, ci sarà la presentazione del 18^ Torneo Amici dei Bambini: tra i premiati anche Claudio Lotito

Domani 29 marzo alle ore 19:00 presso La Galleria Lampo in via Valtellina 7 a

Milano, in occasione della presentazione del 18° Torneo Amici dei Bambini l’U.S. Aldini Bariviera, in collaborazione con Ai.Bi., assegnerà i premi 2022:

Amico dei Bambini … Un Esempio per loro

Verranno premiati nelle rispettive categorie, tra gli altri:

Claudio Lotito (Presidente SS Lazio)

Stefano Pioli (allenatore AC Milan)

Danilo D’Ambrosio (giocatore FC Internazionale)

Mattia Perin (giocatore Juventus Football Club Spa)

Alessio Romagnoli (giocatore SS Lazio)

Andrea Pinamonti (giocatore US Sassuolo)

Nicolò Rovella (giocatore AC Monza)

Gerhard Comper (Presidente FC Südtirol)

Stefano Marchetti (Direttore Generale AS Cittadella)

Claudio Ranieri (allenatore Cagliari Calcio)

Angelo Carbone (Responsabile Settore Giovanile Ac Milan)

Christian Lantignotti (allenatore Under 17 AC Milan)

Paolo Masini (Direttore Sportivo SG Varesina Calcio)

Monica Bertini (giornalista e conduttrice SportMediaset)

Salvatore Malfitano (giornalista Gazzetta dello Sport)

Nel corso dell’evento sarà illustrato lo scopo benefico del torneo, il cui ricavato andrà a sostegno del progetto BambinixLaPace di Ai.Bi. Amici dei Bambini per continuare a garantire protezione, cura e sostegno ai bambini e alle famiglie colpite dalla guerra in Ucraina. A un anno dall’inizio del conflitto Amici dei Bambini ha raggiunto oltre 750 famiglie rimaste in Ucraina e 125.200 profughi in Moldova. 200 persone, tra bambini e adulti, hanno trovato accoglienza in Italia nei Pan di Zucchero per La Pace e presso le famiglie vicine all’associazione. Alle 21, dopo la premiazione, si terrà una cena durate la quale verranno messe all’asta alcune maglie dei giocatori di Serie A e il cui ricavato andrà alla Squadra Insuperabili.

Tornando al torneo, sarà riservato alla categoria Esordienti 2010, si svolgerà dal 12 aprile all’11 giugno 2023 presso il centro sportivo Aldini, a Milano in via Felice Orsini 78/84, e vedrà protagoniste 38 squadre professionistiche e dilettantistiche. Tra le società iscritte spiccano: AC Milan, FC Internazionale Milano, Hellas Verona FC, FCTorino, AC Monza e US Cremonese.