Torino-Sassuolo a rischio rinvio. Granata in apprensione, la Lazio osserva

Il match in programma venerdì sera tra Torino e Sassuolo potrebbe essere rinviata a causa del focolaio scoppiato in casa granata

Torino-Sassuolo a rischio rinvio. C’è molta apprensione in casa granata per il focolaio di COVID-19 scoppiato negli ultimi giorni e per questo motivo non si sta escludendo alcuna ipotesi in vista del match di venerdì sera. Oggi gli allenamenti sono stati sospesi e tutti i tesserati rispediti a casa in attesa di nuove indicazioni.

Secondo il Corriere di Torino, sarebbero otto i positivi al tampone, tra gruppo squadra e staff. L’ufficio sanitario locale dal dipartimento prevenzione ha riferito che: «È un possibile focolaio stiamo valutando di non farli giocare venerdì sera».

Così, lo svolgimento della prossima partita, contro il Sassuolo è da ritenersi in dubbio anche al netto del protocollo Covid aggiornato dalla Lega Serie A che già prevede come un club possa richiedere il rinvio di una partita (una sola volta all’interno di una stagione) quando si verifichino dieci o più positività riscontrate tra i giocatori nell’arco di una settimana.

Il prossimo step sarà un secondo giro di tamponi, nella serata, per capire ed essere in grado di misurare meglio la situazione e la sua evoluzione. La Lazio osserva interessata: il 3 marzo ci sarebbe infatti la sfida con i biancocelesti all’Olimpico.